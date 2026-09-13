Пламнал камион блокира Пловдив! Обходният път под напрежение
Тежкотоварен влекач изгоря в движение, трафикът се пренасочва
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Тежкотоварен влекач изгоря в движение, трафикът се пренасочва
Обходен път слага край на задръстванията в града
През пролетта на тази година може да стартират отчуждителни процедури за имотите, където ще преминава обходния път на Кърджали. Това е първата крачка...
Жители на петричките села Чучулигово, Марино поле и Кулата настояват за ремонт на обходния път за Гърция, който минава през населените места. Повече о...
Със заповед на директора на Областно пътно управление в района на свлачището край село Звездел е разрешено преминаването на автомобили до 5 тона през...
Благоевград. Два тира се удариха на обходния път за Гърция, а след това в тях се заби още един товарен автомобил. За щастие няма пострадали, но при ин...
Новият обходен път на Враца ще облекчи трафика към Дунав мост 2 и ще осъществи по-лесно транспортните връзки между България, Румъния и Турция. Трасето...
Враца. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри официално обходния път на Враца. Отсечката, дълга близо 7 км, е на стойност 14,6 м...
7-километровото трасе ще помогне за извеждането на трафика, който нарасна след откриването на Дунав мост 2
Кърджали. Строителството на обходния път на Кърджали да бъде извършено в два етапа, а първо да бъде изградена отсечката от с. Черна скала до пътен въз...
Кърджали. МРРБ няма неразплатени средства за пътища, а към края на 2013 г. ОП "Регионално развитие" е приключила с нула неразплатени средства. Това съ...
Кърджали. "Надяваме се, че тази година ще стартира изграждането на обходния път на Кърджали. Идейният проект вече е готов, до края на февруари ще бъде...
Монтана. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева даде старт на изграждането на обходния път на Монтана, който е час...
Благоевград. Областният управител на Благоевград Муса Палев обеща помощ и решаване на проблема с липсата на алтернативен път в пет петрички и едно сан...