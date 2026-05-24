Трагедия в Благоевград! Момиче е мъртво, момче се бори за живота си

Непълнолетно момиче е починало, а момче е с опасност за живота след тежък инцидент в жилищен блок в Благоевград. Случаят е станал след полунощ в квартал „Струмско“, след сигнал на телефон 112 за момиче в безпомощно състояние пред сградата.

Пристигналите на място полицаи установили, че момичето е мъртво. От другата страна на блока те открили и непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в София с тежки травми.

По случая са задържани двама младежи, чиято съпричастност тепърва се установява. Единият е бил намерен в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града.

По първоначална информация младежите са употребили наркотично вещество. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства продължава под надзора на Окръжната прокуратура.

