Студеният фронт мина. Но има една опасност

Днешният студен фронт премина сравнително спокойно, но това не означава, че опасността е отминала. В четвъртък вниманието се насочва към следфронталната обстановка, която ще създаде благоприятни условия за развитие на силни гръмотевични бури над Източна България и Родопите.

Очаква се бурите да бъдат добре организирани, поради което е издадено Ниво 2 за опасно време. Макар рискът да е в по-ниската граница на тази степен и в някои райони ситуацията да е близка до критериите за Ниво 1, атмосферните условия предполагат възможност за локално опасни явления, предаде Метео Балканс.

Най-засегнати могат да бъдат районите по линията Букурещ – Русе – Силистра – Варна, както и Ямбол – Бургас. Там не са изключени интензивни гръмотевични бури, едра градушка, силни пориви на вятъра (шквалови явления) и проливни валежи.

Прогнозните изчисления на модела SPM също показват потенциал за добре развити конвективни клетки именно в тези райони. Разбира се, точната им траектория ще зависи от локалните атмосферни процеси, но към момента сигналите за повишен риск остават категорични.

Следете актуалните прогнози, тъй като при подобни ситуации обстановката може да се промени в рамките на няколко часа.

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