Студеният фронт мина. Но има една опасност
За кои части от страната важи предупреждението
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За кои части от страната важи предупреждението
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"Метео Болканс" даде прогнозата си
Доувър. Неизвестен откри стрелба в общежитие край Университета на Делауеър. Един студент е ранен, заради което полицията е затворила кампуса за близо...