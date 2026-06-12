Bild предупреждава: Путин готви лятна офанзива
Нова тактика за Донбас
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Нова тактика за Донбас
Ще пусне репортажи
Междувременно Украинската делегация, водена от секретаря на НСБО Умеров, заминава за Маями на среща със Стив Уиткоф
Радев отиде да се снима с хеликоптера, който Унгария ни прати на помощ, благодари на огнеборците и отвори нов фронт на разделение
Ето какво ни връхлита
Решението идва на фона на зачестилите призиви към международната общност да обяви фронта Полисарио за терористична организация
Издирват негови близки у нас
Тази гледна точка се споделя от няколко държави, включително Великобритания, САЩ, Франция и Израел
Фронтът е тясно свързан с ирански и руски интереси
Полисарио получи безпилотни дронове-камикадзе, предоставени от Иран
Ако не е решаващата помощ на САЩ
На места и отново ще вали сняг
ЧВК "Вагнер", най-известната група руски наемници, беше разформирована и реорганизирана след смъртта на лидера ѝ Евгений Пригожин
В същото време военната кампания на Израел в централната част на ивицата Газа продължава
Наборниците се призовават всяка година на 1 април да служат 12 месеца
Мароко прекъсна отношенията си с Иран през 2018 г., обвинявайки го, че подкрепя „Полисарио“
Като докладчик в Сметната палата поетът бил освободен от мобилизация, но мечтаел да отиде на фронта
Украинските сили напредват в района на Запорожие
За повече от 30 битки по фронтовата линия съобщава украинският генерален щаб
Това се съобщава на сайта на Болградската районна военна администрация