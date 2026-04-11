Бившият премиер на Великобритания Борис Джонсън тайно е посетил фронта в Украйна. Политикът е бил в една от най-кървавите точки на Запорожкото направление.

Като бивш журналист той продължава да списва колонка за някои от най-големите медии в Лондон. И ще пусне репортажи от фронта.

Припомняме, именно Джонсън беше премиер по време на старта на инвазията на Русия в Украйна. Точно британецът беше от двигателите на идеята, че подпомогнат от западни оръжия, Киев не само ще спре агресора, но ще отвоюва териториите си. от славната 65-а бригада, пишат местните медии, цитира Блиц.

"След 48 часа на фронта съм още по-убеден, че украинците ще победят. Ще дойде денят, когато те ще се отърват от изродите от армията на Путин, а тази прекрасна и благословена страна ще стане свободна“, каза той.

