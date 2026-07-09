Извънредно: Голям пожар край магистрала "Струма", изпратиха въздушна линейка

Голям пожар избухна в ранния следобед край автомагистрала „Струма“ между селата Левуново и Генерал Тодоров в община Сандански. При инцидента е пострадал 60-годишен мъж, който е с тежки изгаряния.

По информация на Центъра за спешна медицинска помощ – Благоевград, пострадалият е с около 30% изгаряния. За него е организиран транспорт с въздушна линейка до специализирана болница.

На този етап не е ясно при какви обстоятелства е пострадал мъжът и дали е участвал в гасенето на огъня.

Пожарът е възникнал около 14:00 часа, а за овладяването му са мобилизирани пет екипа на пожарната от Петрич и Сандански, четири противопожарни автомобила от Сандански и един от Петрич, както и около 20 доброволци.

По данни на пожарната пламъците са обхванали голям фронт и бушуват в непосредствена близост до автомагистрала „Струма“. Към момента огънят все още не е достигнал землището на село Генерал Тодоров, но усилията на екипите са насочени към ограничаване на разпространението му.

От Община Сандански призовават гражданите да не се приближават до района на пожара, да изпълняват указанията на полицията и пожарната и да не палят огън на открито.

Причината е, че високите температури и силният вятър създават изключително висок риск от бързо разпространение на пожари.

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