Черна равносметка след пожари: Жена загина, двама бездомници са ранени

Жена на 58 години загина при пожар в къща във Варна, а двама души пострадаха при друг инцидент в столичния квартал „Лозенец“. Само за последното денонощие противопожарните звена в страната са потушили общо 91 пожара, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин. Огнеборците са реагирали на общо 135 сигнала за произшествия, като са отчетени и шест лъжливи повиквания.

Двата най-тежки случая очертават различни лица на една и съща опасност. Във Варна огънят е обхванал цяла едноетажна къща и покрива ѝ, а при пристигането на екипите жената вече е била в капана на пламъците. В София пожарът е избухнал рано сутринта в необитаема къща на ул. „Люботрън“, където са се намирали двама бездомници. Те са откарани в „Пирогов“, а причините за инцидента се изясняват.

Фатален пожар във Варна

Сигналът за пожар в къща във Варна е получен вчера в 16:08 ч. На място са изпратени два противопожарни автомобила с екипи от РДПБЗН - Варна.

При пристигането си пожарникарите установили, че огънят е обхванал цялата едноетажна къща, както и покрива. Пламъците са потушени, но при инцидента е загинала 58-годишна жена.

Случаят е най-тежкият в денонощната статистика на пожарната. Той отново показва колко бързо пожар в жилищен имот може да стане смъртоносен, особено когато огънят се разпространи по цялата сграда преди екипите да успеят да овладеят ситуацията.

Двама пострадали в „Лозенец“

Вторият тежък инцидент е от тази сутрин в София. Пожар е избухнал минути след 5:00 ч. в необитаема къща на ул. „Люботрън“ в квартал „Лозенец“.

По първоначална информация в сградата са се намирали двама бездомници. Те са пострадали при пожара и са настанени в „Пирогов“. На място са изпратени противопожарни автомобили, а причините за възникването на огъня тепърва ще се изясняват.

Такива инциденти са особено рискови, защото необитаемите сгради често се използват за подслон от хора без дом, но в тях условията са опасни - липса на контрол, стари инсталации, леснозапалими материали и възможност огънят да бъде забелязан късно.

91 пожара за едно денонощие

За последното денонощие пожарните звена са реагирали на 135 сигнала за произшествия. Потушени са общо 91 пожара, а освен тях са извършени и 38 спасителни дейности и помощни операции.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара. Сред тях девет са били в жилищни сгради, един - в промишлена сграда, четири - в транспортни средства, и два - в селското стопанство.

Без нанесени материални щети са възникнали 70 пожара. От тях 38 са били в сухи треви, горска постеля и храсти, един - в стърнища, а 25 - в отпадъци. Тази статистика показва колко широк е рискът през летния сезон - от жилищата и автомобилите до сухите терени, където огънят може да тръгне бързо и да се разпространи за минути.

Ферми, ечемик и спасителни операции

През изминалото денонощие звената на ПБЗН са ликвидирали пожар в кравеферма в с. Карапелит, община Добрич, както и в птицеферма в гр. Завет, община Завет, област Разград. Животните и птиците не са пострадали.

Потушен е и пожар в блок с ечемик с обща площ 4000 дка между Козлодуй и с. Гложене, област Враца. Подобни пожари са особено тревожни през лятото, защото сухите земеделски площи могат да се превърнат в огромен фронт на огъня, ако реакцията се забави.

Пожарникарите са извършили и 38 спасителни дейности и помощни операции. От тях шест са били при катастрофи в транспортни средства, а четири - за оказване на помощ на пострадали хора.

Денонощието оставя тежка равносметка - една загинала жена, двама ранени в София, десетки пожари и стотици хора, ангажирани с овладяването на инциденти в цялата страна. На фона на жегите, сухите треви и активния летен сезон рискът остава висок, а всяко забавяне, небрежност или оставен без контрол огън може да се превърне в трагедия.

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