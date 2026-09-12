Извънредно: Голям пожар край магистрала "Струма", изпратиха въздушна линейка
Причината са високите температури и силния вятър
Следете всички новини, анализи и коментари за Генерал Тодоров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Причината са високите температури и силния вятър
Генерал Тодоров. Жители на петричкото село Генерал Тодоров заплашиха да демонтират жп релсите, ако от БДЖ им спрат влака. Всички са в стачна готовност...
Полицията работи и по версията за умишлен палеж на земеделски площи край петричкото село Генерал Тодоров. Служители на РС ПБЗН - Петрич са реагирали н...