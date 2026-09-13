Драма с млад мъж на Витоша
Хеликоптер го откара в болница
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Хеликоптер го откара в болница
Това е втора въздушна медицинска мисия за седмицата в област Благоевград
Причината са високите температури и силния вятър
Към момента не се съобщава какво е състоянието на детето след операцията
Нуждае се от специализирано лечение в столицата
Пациентът ще бъде транспортиран до София с обикновена линейка
Млад мъж пострада при пързаляне върху лед
Жена е пострадала тежко над хижа "Яворов"
Пристига вторият хеликоптер
До края на 2026 г. страната ни ще разполага с общо 6 медицински хеликоптера
Транспортират с хеликоптер спешни случаи в болница "Лозенец" Въздушни линейки ще спасяват хора, които се нуждаят от спешни операции. Хеликоптерите ще...
6 млн. лв. годишно. Толкова са необходими за поддръжката на система за спешна медицинска помощ у нас с три специализирани хеликоптера и един самолет....