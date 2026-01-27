Страшна драма с въздушната линейка. Не можа да кацне

Въздушна медицинска линейка, извикана заради пациент от Гоце Делчев, се върна обратно поради лоши метеорологични условия.

Медицинският хеликоптер е извикан от реаниматорите на МБАЛ-Гоце Делчев за 80-годишен пациент с аневризма.

Пилотите обаче са отказали да кацнат на стадиона в Гоце Делчев, заради влошените климатични условия и са потеглили обратно за София.

Пациентът ще бъде транспортиран до софийска болница с обикновена линейка, съобщава struma.bg.

