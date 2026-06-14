Закопчаха "Калашниците". Главният секретар на МВР с горещи подробности

Главният секретар на МВР Любомир Николов потвърди, че групата на "Калашниците" е арестувана при днешната спецоперация в софийския квартал "Ботунец".

С моя заповед беше разпоредена специализирана полицейска операция, свързана със задържане на лица от криминалния контингент и главно т.нар. група „Калашниците“, заяви Николов на брифинг по повод операцията.

По думите му са задържани над 30 лица – 36 до момента, но предстоят още арести. Установени са множество адреси, на които се претърсва и се откриват инкриминрани вещи, свързани с групата.

Вече са образувани 6 досъдебни производства. Те са основно за рекет, сводничество и изнудвания.

„Искам да кажа на всички хора и да апелирам да подават сигнали своевременно, когато в техните райони установят такива хора, които безчинстват, които арогантно управляват автомобили и нарушават обществения ред.

Наясно сме, че не само в София, и в други части на страната съществуват такива групи, които се занимават с разнородна престъпна дейност. МВР ще бъде твърдо, безкомпромисно и тяхното време ще свърши“, заяви Николов.

При претърсванията на някои места са открити оръжия, списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират.

„Има лица, които са роднини в съответната група, има и такива които трайно са се сдружили с цел извършване на престъпления от общ характер", обясни Николов. Той потвърди, че такива групи има и в други градове.

Той посочи, че и в миналото е работено срещу такива лица. Има досъдебни производства срещу някои от "Калашниците" и в районна прокуратура, и в градска. Има такива за организирана престъпна група.

Повечето от задържаните са криминално проявени. Арести се правят в почти всички райони на София, а двама души са арестувани извън София.

При предишната операция срещу "Калашниците" са задържани над 10 лица. Някои от тях и днес ще бъдат задържани, посочи главният секретар на МВР.

"Стандарт" припомня, че двамата разследвани за адската катастрофа на Челопешко шосе са свързани с групата на "Калашниците".

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