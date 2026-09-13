Доживотна присъда за агентка на ГРУ, снимала украински позиции в Херсон
Според Службата за сигурност на Украйна учителката е събирала данни пеша и с автомобил, след което ги е изпращала на руски военен контакт
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Според Службата за сигурност на Украйна учителката е събирала данни пеша и с автомобил, след което ги е изпращала на руски военен контакт
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