Кънчев едва изчака да участничката да даде отговора си

Ники Кънчев смъмри учителка в "Стани богат". Въпросът
06 окт 25 | 19:10
Фатме Мустафова

Водещият на „Стани богат” Ники Кънчев не се сдържа да смъмри кандидатите за големи награди, ако объркат нещо, което той смята за важно за общата култура.

Точно това се случи с учителката Марина Забродска, която имаше неблагоразумието да предположи, че рок ветераните „Ролинг Стоунс” са американци. Тя разсъждаваше върху нелек въпрос, свързан с Инстаграм.

Кънчев едва изчака да участничката да даде отговора си и започна гневна тирада.

„Повече от обида е, да се каже, че Кийт Ричардс е американец! Лондон, само там може да се прави тази музика!”, заяви безкомпромисно Кънчев, който е всеизвестен като жива енциклопедия на популярната музика.

Автор Фатме Мустафова

