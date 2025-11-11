Ще се изумите! Коя е тази учителка

Ето реакцията на двама известни политици у нас навръх 10 ноември 1989 година. Кадарът и спомените са уникални.

“Бяхме в училище, когато научихме. Отначало не повярвахме. После видяхме събитието по новините. В 73-то училище в София бяхме силна група от млади учители. Бяха накарали директора да изпрати деца с учители в кино “Петър Берон”.

Имало мероприятие на “Екогласност” и трябваше да запълним залата, за да го провалим. Отказахме”, разказва дългогодишният кмет на София и сега депутат Йорданка Фандъкова. В еуфоричните месеци след промяната участва в нощните бдения на отец Христофор Събев.

Сегашният лидер на ГЕРБ Бойко Борисов научил новината три часа след Величко Конакчиев и БНР.

“Бях на тренировка с националния отбор по карате, който бе и републикански първенец. Като се прибрах, вечерта към 9 ч по новините чух за оставката на Живков. Нищо геройско няма в моето поведение тогава”, скромно прибавя към спомените си лидерът на партията.

Но оценката за изминалите години го разпалва: “Виждам, че много сме направили, но и много сме пропуснали. Вече сме членове на ЕС и НАТО, но за съжаление е изпуснато златно време да се извършат истинските реформи в живота ни. Затова днес сме първи по корупция и последни по доходи. Съсипахме икономиката си, разрушихме селското стопанство, напоителните системи, разбихме службите за сигурност и превърнахме държавата си в разграден двор без кучета за пазачи”.

