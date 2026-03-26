Учителка в "Стани богат" напълни джоба и напуска България

Учителка влезе в "Стани богат" и си осигури пътуване в чужбина.

Макар едва на 24 години, плевенчанката Роберта Костадинова преподава руски и е класна на ученици. Влиза в шоуто, за да попътува до Китай.

Тя мина без никакво запъване през по-лесните въпроси. Замисли се при операция "Абсолютна решителност" президентът на коя държава бе отведен от САЩ. Колебеше се с Колумбия, но позна, че става въпрос за Венесуела. Ники Кънчев й помогна, че думата сплин означава тъга, меланхолия.

Заключи 1500 евро и се обади на приятелка, която й каза, че картоните във футбола са въведени заради езиковата бариера. Като футболен фен после Ники Кънчев разказа как точно се случва това. След това плевенчанката повика сестра си, която бе в студиото, за да поразсъждават на територията на коя съвременна държава са се появили арабските цифри. Двете момичета заложиха на Турция, вместо на правилното Индия.

Все пак накрая водещият вметна, че с 1500 евро Роберта Костадинова си е осигурила билета до Китай и тя потвърди.

