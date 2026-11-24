Нов кошмар по родните пътища този път за щастие завърши без жертви.

Баща и двете му деца - на 4 и 10 години - оцеляха по чудо, след като управляваният от 37-годишния мъж лек автомобил се е ударил в спрян без аварийни светлини камион в дясната активна лента на магистрала "Струма". За катастрофата разказа съпругата на шофьора и майка на двете деца Цветелина Георгиева във Фейсбук.

Сблъсъкът е станал в неделя около 21:35 ч. на километър 36 от магистрала "Струма" в района на село Долна Диканя, в посока столицата. Лек автомобил "Фиат" се е ударил в товарен автомобил с ремарке "Скания".

Служители на "Пътна полиция" изяснили,

че колата се е блъснала в ремаркето на спрелия в дясната активна лента тир.

37-годишният водач на "Фиат"-а и двете му деца на 4 и 10 години са прегледани в МБАЛ "Рахила Ангелова" в Перник, където не са установени травматични увреждания, след което по собствена воля се насочили към столично лечебно заведение.

Водачите на двата автомобила са изпробвани за алкохол и наркотични вещества с отрицателни резултати. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.

Майката на децата твърди, че шофьорът на тира не е обезопасил превозното средство, въпреки че е спрял в дясната активна лента.