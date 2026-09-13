Огромна вест за Стилян Петров!
Празнува цялото семейство
Следете всички новини, анализи и коментари за Стилян Петров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Празнува цялото семейство
Клубът е пред с 33-годишния защитник
Той коментира избора на новия президент на БФС
Година и половина никой не чу нищо от г-н Михайлов
Бербатов, Стенли и Мартин с нова критика към БФС
Дебютира за новия си отбор в зала
Стилян и Мартин ще влязат в екипа му
Това е най-удачният избор за ръководител
"Астън вила" се похвали на официалната си страница в "Туитър", че връща Стилян Петров. Бирмингамци написаха, че Стан ще тренира с първия отбор в лятна...
Стилиян е герой обяви премиерът на България Бойко Борисов. В събота той откри новата трибуна на стадиона на "Верея" в Стара Загора в кв. "Кольо Ганчев...
23-годишен младеж от Пловдив трети месец води борба за живота си. Николай и семейството му се сблъскват с рака, за чието лечение са нужни помощ и пари...
Бившият национал Стилян Петров остана много изненадан от таланта на младия футболист Киърън Тиърни. 18-годишният защитник игра цял мач за "Селтик" в н...
Българският футболен съюз и Стилян Петров решиха да насърчат хората да си купят билет за европейската квалификация България - Норвегия с подаръци. Пър...
Големият Стилян Петров очаква, че след три месеца ще бъде напълно излекуван от левкемията. Щастливата новина означава, че бившият капитан на националн...
Стилян Петров ще подкрепя утре "Лудогорец" по време на контролата на шампионите срещу "Стяуа". Проверката ще се състои от 21.00 часа на чисто новата...
София. Fibank (Първа инвестиционна банка) закупи 1000 билета за грандиозното шоу, което се подготвя с благотворителна цел на националния стадион „Васи...