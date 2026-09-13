Всичко за Стилян Петров

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Борисов: Стилиян е герой

Борисов: Стилиян е герой

Стилиян е герой обяви премиерът на България Бойко Борисов. В събота той откри новата трибуна на стадиона на "Верея" в Стара Загора в кв. "Кольо Ганчев...

14 май | 22:40
0 коментара
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Стенли удря рамо на БФС

Стенли удря рамо на БФС

Българският футболен съюз и Стилян Петров решиха да насърчат хората да си купят билет за европейската квалификация България - Норвегия с подаръци. Пър...

14 август | 22:15
0 коментара
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Стенли посреща 2015-а излекуван

Стенли посреща 2015-а излекуван

Големият Стилян Петров очаква, че след три месеца ще бъде напълно излекуван от левкемията. Щастливата новина означава, че бившият капитан на националн...

06 октомври | 20:35
0 коментара
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Стенли гледа "Лудогорец"

Стенли гледа "Лудогорец"

Стилян Петров ще подкрепя утре "Лудогорец" по време на контролата на шампионите срещу "Стяуа". Проверката ще се състои от 21.00 часа на чисто новата...

30 юни | 18:55
0 коментара
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