Капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк внесе допълнителна неяснота около бъдещето си на „Анфийлд“. Опитният нидерландски защитник призна, че все още не е взел решение дали ще остане при мърсисайдци и през следващия сезон, като допусна възможността да напусне клуба през лятото.

В интервю за Sky Sports Ван Дайк подчерта, че към момента няма яснота как ще продължи кариерата му, въпреки появилите се спекулации относно бъдещето му.

„Каквото и да се случи след този сезон, ще видим. Ако някой каже или публикува, че знае какво ще правя през следващия сезон, това не е вярно. Нямам никаква представа“, заяви Ван Дайк пред Sky Sports.

Нидерландецът обаче увери, че се чувства в добра физическа форма и вярва, че може да продължи да играе на високо ниво още дълго време.

„Най-важното за мен е, че се чувствам добре, грижа се за себе си и имам още много години пред себе си“, допълни нидерландецът.

Ван Дайк не скри и силната си привързаност към Ливърпул, където е прекарал почти десетилетие. Капитанът на „червените“ изрази благодарността си към клуба, но остави отворени и двата варианта за бъдещето си – нов договор или раздяла след края на кампанията.

„Какво ще се случи през новата година, предстои да видим. Но това беше невероятно пътешествие - почти 10 години. Клубът е огромна част от живота ми и завинаги ще бъда благодарен за всичко, което се случи през тези години. Ако договорът ми бъде удължен, ще видим. Ако не, ще се сбогувам през лятото“, каза още Ван Дайк.