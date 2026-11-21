Голмайсторът на Байерн Мюнхен - Хари Кейн ще бъде извън игра за следващите между 3 и 4 месеца. Английският национал напусна принудително терена в 20-ата минута при равенството 1:1 срещу Кьолн.

След края на мача спортният директор Макс Еберл заяви следното:

"При Хари Кейн става въпрос за скъсана синдесмозна връзка. Периодът на възстановяване ще е като при Иси (Сайбари, бел. ред.). В момента се обсъжда дали ще се наложи операция.".

Неприятната ситуация се разигра в 15-ата минута на срещата. Шмид от Кьолн влезе с шпагат в глезена на Кейн отзад, като първо игра с топката. Действието му обаче остави сериозни последствия и пет минути по-късно английският нападател трябваше да напусне терена с травма.

Така проблемите за треньора Венсан Компани продължават. Лазаретът на Байерн вече е пълен, като в него са още няколко основни фигури: Луис Диас (разкъсване на мускулен сноп), Сайбари (скъсване на синдесмоза), Серж Гнабри (травма в бедрото), Алфонсо Дейвис (разкъсани мускулни влакна).

Още един важен играч - Майкъл Олисе, също трябваше да остане в съблекалнята на полувремето срещу Кьолн. След мача от Байерн все пак внесоха известно успокоение относно състоянието на французина:

"При Олисе е диагностицирано натъртване на предната част на стъпалото. Френският офанзивен играч ще бъде лекуван през следващите дни."

Инцидентът с него се случи в 41-ата минута, когато Краус от Кьолн се хлъзна и връхлетя върху Олисе на границата на наказателното поле. Французинът остана да лежи на тревата и получи медицинска помощ, след което доигра първата част, но на почивката стана ясно, че не може да продължи.

Венсан Компани коментира ситуацията пред "Sky" така:

"Това са играчи от световна класа, не можеш да ги замениш, но имаме манталитет и точно това трябва да покажем сега.

Нуждаем се от невероятни представяния от играчи, които може би все още не са свикнали да носят тази отговорност в Байерн. Всички заедно ще се опитаме да превърнем тази ситуация в силна. Байерн винаги го е правил и ние искаме да го направим отново.".

Той направи важно уточнение относно факта, че Олисе е напуснал стадиона с патерици.

"Да, но това е предпазна мярка. Надявам се, че от понеделник Майкъл отново ще бъде добре.".