Ван Дайк призна издънките си срещу Виляреал

Лидерът в отбраната на Ливърпул Върджил ван Дайк пое отговорност след мача с Виляреал, белязан от нетипични грешки при победата с 4:3 в домакинството от Шампионската лига.

Капитанът бе в центъра на хаотичните действия в защита през първото полувреме, допускайки грешка при игра с глава, довела директно до откриващия гол на Виляреал едва четири минути след началото на двубоя.

Нидерландският национал призна индивидуалните си затруднения и заяви, че се е представил далеч под обичайното си ниво.;

„Не беше най-доброто ми начало на мач. Приемам критиката“, написа Върджил ван Дайк в социалните мрежи след последния съдийски сигнал.

Той обаче предпочете да насочи вниманието към устойчивостта, демонстрирана от съотборниците му, които успяха да се съвземат и да запазят стопроцентовия актив на тима в основната фаза на турнира.

„Невероятна реакция от страна на отбора, изключително горд съм от това“, добави нидерландецът, възхвалявайки колективния дух, благодарение на който Ливърпул да спечели трите точки.