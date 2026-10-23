Определиха фаворита на дербито ЦСКА - Лудогорец

Букмейкърските къщи очакват победа на ЦСКА над Лудогорец в следващия кръг на Първа лига. Срещата е в понеделник (26 октомври) от 19:30 часа на Националния стадион.

Коефициентът за победа на "армейците" е 2.30. Равенството се оценява на 3.30, а успех за гостите - 2.90.

Вероятно това се дължи на силните игри под ръководството на новия старши треньор Маркус Гиздол, при когото столичният гранд изглежда респектиращо в големи периоди от двубоите.

Иначе букитата се затрудняват да посочат резултатността на предстоящия мач. Над 2.5 се котира около 1.98, а противоположното - 1.83.