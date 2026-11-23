Преговорите за придобиването на контролния пакет акции на Ботев Пловдив напредват. Мило Борисов е на стадион „Христо Ботев“ за среща с представители на двете сдружения, които притежават акции в клуба.

В разговорите участват и представители на други фенски фракции на „жълто-черните“.

Бизнесменът и компанията му работят по придобиването на контролния пакет акции на пловдивския клуб. „Канарчетата“ останаха без финансовия си благодетел след убийството на Илиян Филипов на 30 септември.

Докато текат разговорите за собствеността, Ботев Пловдив заема пето място в класирането с 24 точки. Отборът е записал седем победи, две равенства и една загуба в последните си десет мача.