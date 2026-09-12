ЦСКА е на крачка от бивш ас на Лудогорец
Договорът вече може и да е подписан
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Договорът вече може и да е подписан
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