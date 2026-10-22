Знаков български клуб е пред фалит

Тежката финансова криза в Добруджа поставя на изпитание футболистите и треньорския щаб. Наставникът Диян Божилов призна, че все по-трудно намира сили да мотивира играчите, и настоя за спешни решения за бъдещето на клуба.

Пред dobrudjabg.com специалистът разкри, че отборът продължава да тренира и да се състезава въпреки липсата на средства и натрупаните задължения.

"Прави им чест на момчетата, че продължават да дават всичко от себе си и да се борят на терена. Оставени сме сами - без средства, без премии, без лекар. Пътни и квартири не са плащани от началото на лятото. Нещо страшно е! През тази седмица трябва да се вземат кардинални решения", заяви Божилов.

Очакванията за подкрепа от евентуален спонсор засега не са довели до промяна. По думите на треньора в клуба не са постъпили средства, а надеждите са насочени към финансиране от общината. Кога то би могло да бъде осигурено, остава неясно.

"Караме я на мускули", обобщи наставникът.

Божилов очаква разговор с кмета на Добрич Йордан Йорданов, на който да бъде обсъдено бъдещето на Добруджа. Според него футболистите и щабът се нуждаят от конкретни отговори, за да знаят как да продължат.

"Трябва да знаем дали клубът ще го има, или не, за да сме наясно и ние какво да правим занапред. Тази безтегловност убива всички", подчерта той.