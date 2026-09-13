Разкриха съдбата на Станислав Генчев
Говори Илиян Филипов
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Говори Илиян Филипов
Старши треньорът на Локомотив София коменитра предстоящия мач между "сините" и Сабах
Договорът му е за 2 години
Мажоритарният собственик на Левски с обръщение към феновете
Едва ли се казва истинската причина
Той говори за контузите, състоянието на отбора, селекцията на тима през зимата
Контузените Майкон, Асен Митков и Преслав Бачев пропускат срещата със Септември
Лимитът от грешки е надхвърлен, заяви треньорът на "сините"
Тя засяга Евертон Бала
Желанието на наставника е да има петима играчи в ариергарда
Старши треньорът остана много доволен
Специалистът е на мнение, че неговият отбор е напълно подготвен, за да постигне победа
Гостуването на „Колежа“ е в събота от 20:00 часа.
Важни играчи отново са на разположение
Какво му каза
Изключително щастлив съм, че се завърнах в Левски, заяви треньорът на "сините"
Той коментира дали селекцията в тима е приключила
Рекорд след рекорд
Готови сме за мача утре, заяви наставникът на "сините"
Новият треньор на Левски е тотален властелин над селекцията на отбора