Шокиращата загуба на Интер Маями с 0:3 от Кълъмбъс Крю в плейофите на първенството на САЩ беше помрачена и от скандал, свързан с Лионел Меси. Аржентинската суперзвезда попадна в светлината на прожекторите след неспортсменска постъпка.

При своя дебют в елиминационната фаза на Източната конференция, отборът на Меси претърпя тежко поражение на собствения си стадион, но фокусът след мача падна върху избухването на голямата суперзвезда.

Основните слабости на тима отново излязоха наяве, а видимото разочарование на Меси, което се натрупва през целия сезон, изглежда се прояви в този мач.

Непосредствено преди края на първото полувреме, Меси се оказа в центъра на инцидент с Гонзало Тапия от Кълъмбъс Крю.

С топката извън игра, Меси се опита бързо да изпълни тъч, но Тапия се препречи на пътя му. Разгневен, аржентинецът реши да хвърли топката директно в лицето на Тапия, който падна на земята.

В резултат на действията си, Меси получи жълт картон, докато Тапия също бе санкциониран с жълт за възпрепятстване на играта.

Въпреки че съдийското решение не изглеждаше дискусионно за някои, много фенове бяха категорични, че Меси е трябвало да получи директен червен картон за агресивно поведение, предвид умишления характер, пише gol.bg.

След края на мача, официалният доклад на съдиите разясни решението: "Използваната сила беше незначителна и нарушението не достигна нивото на агресивно поведение.