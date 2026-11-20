Септември и Локомотив Пловдив поставят днес началото на 15-ия кръг в Първа професионална лига. Двубоят ще се играе от 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София. И двата отбора подновяват участието си в първенството след успешни последни мачове преди паузата за националните отбори. Кръгът предлага още няколко интригуващи сблъсъка, сред които пловдивското гостуване на ЦСКА и варненското дерби.
Два отбора с повишено самочувствие
Локомотив Пловдив пристига в столицата след ценна победа като гост на Ботев Враца. Пловдивчани успяха да направят обрат и сега ще се опитат да продължат положителната си серия.
Септември също влиза в срещата след успех. В предишния кръг футболистите на Младен Кашчелан победиха Локомотив София и ще търсят нови точки пред собствена публика.
Последните преки сблъсъци дават предимство на пловдивския тим. Локомотив спечели двете най-скорошни срещи с 2:1 през юли и 1:0 през март. Предишното гостуване на "черно-белите" срещу Септември в София завърши 2:2.
Дербита във Варна и Пловдив
Съботната програма включва двубоя между Славия и Арда, след който Спартак Варна приема Черно море в градското дерби.
В неделя вниманието ще бъде насочено към срещата Ботев Пловдив-ЦСКА. Преди нея Левски ще бъде домакин на Локомотив София, а Ботев Враца ще посрещне ЦСКА 1948.
Кръгът ще завърши в понеделник с домакинството на Лудогорец срещу Дунав.
Програмата за 15-ия кръг
Петък, 20 ноември
18:00 - Септември-Локомотив Пловдив
Събота, 21 ноември
14:45 - Славия-Арда
17:15 - Спартак Варна-Черно море
Неделя, 22 ноември
13:00 - Ботев Враца-ЦСКА 1948
15:30 - Левски-Локомотив София
18:00 - Ботев Пловдив-ЦСКА
Понеделник, 23 ноември
18:00 - Лудогорец-Дунав