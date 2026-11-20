Септември и Локомотив Пловдив поставят днес началото на 15-ия кръг в Първа професионална лига. Двубоят ще се играе от 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София. И двата отбора подновяват участието си в първенството след успешни последни мачове преди паузата за националните отбори. Кръгът предлага още няколко интригуващи сблъсъка, сред които пловдивското гостуване на ЦСКА и варненското дерби.

Два отбора с повишено самочувствие

Локомотив Пловдив пристига в столицата след ценна победа като гост на Ботев Враца. Пловдивчани успяха да направят обрат и сега ще се опитат да продължат положителната си серия.

Септември също влиза в срещата след успех. В предишния кръг футболистите на Младен Кашчелан победиха Локомотив София и ще търсят нови точки пред собствена публика.

Последните преки сблъсъци дават предимство на пловдивския тим. Локомотив спечели двете най-скорошни срещи с 2:1 през юли и 1:0 през март. Предишното гостуване на "черно-белите" срещу Септември в София завърши 2:2.

Дербита във Варна и Пловдив

Съботната програма включва двубоя между Славия и Арда, след който Спартак Варна приема Черно море в градското дерби.

В неделя вниманието ще бъде насочено към срещата Ботев Пловдив-ЦСКА. Преди нея Левски ще бъде домакин на Локомотив София, а Ботев Враца ще посрещне ЦСКА 1948.

Кръгът ще завърши в понеделник с домакинството на Лудогорец срещу Дунав.

Програмата за 15-ия кръг

Петък, 20 ноември

18:00 - Септември-Локомотив Пловдив

Събота, 21 ноември

14:45 - Славия-Арда

17:15 - Спартак Варна-Черно море

Неделя, 22 ноември

13:00 - Ботев Враца-ЦСКА 1948

15:30 - Левски-Локомотив София

18:00 - Ботев Пловдив-ЦСКА

Понеделник, 23 ноември

18:00 - Лудогорец-Дунав