Макс Верстапен спечели Гран при на Лас Вегас във Формула 1 след една от най-оспорваните надпревари през сезона. Четирикратният световен шампион с Ред Бул триумфира след 50 обиколки, изпълнени с изпреварвания и постоянна смяна на лидерството. На подиума до него се качиха Ландо Норис и Оскар Пиастри от Макларън, докато Ферари преживя поредното си разочарование.

Победата има и любопитна българска връзка - само преди дни Никола Цолов призна, че именно Верстапен е големият му пример в съвременния автомобилен спорт.

Само шест десети разделиха победителя от втория

Нощното състезание по улиците на Лас Вегас предложи непрекъсната битка за челните позиции. Верстапен стартира от първото място, след като най-бързият в квалификацията Кими Антонели получи наказание с пет позиции на стартовата решетка.

Нидерландецът трябваше да се бори за лидерството с пилотите на Мерцедес и Макларън, но в решителните обиколки успя да запази предимството си.

Верстапен пресече финала само с 0,639 секунди пред Ландо Норис. Третият Оскар Пиастри остана на 1,529 секунди, след като направи впечатляващо изкачване от 17-ата стартова позиция.

Това беше третата победа на Верстапен в Лас Вегас за последните четири години и четвъртата му в последните шест състезания.

Световният шампион Кими Антонели завърши четвърти, следван от Пиер Гасли и Франко Колапинто с двата автомобила на Алпин.

Разочарование преживя Джордж Ръсел, който стартира от първа редица, но три обиколки преди финала се удари в предпазните заграждения. Британецът успя да завърши, но остана девети.

Ферари с нов кошмар след сблъсък между съотборници

Особено тежък се оказа уикендът за Ферари. Шарл Леклер и Люис Хамилтън не успяха да стигнат до последната част на квалификацията, а в самото състезание проблемите им продължиха.

Двамата съотборници се сблъскаха по време на надпреварата и впоследствие получиха наказания от по 10 секунди за отделни инциденти.

Хамилтън успя да финишира седми, докато Леклер остана едва десети, с което италианският тим си тръгна от Лас Вегас без място на подиума.

За разлика от тях Макларън записа двоен успех с второто и третото място. Състезанието потвърди силната форма на Верстапен в заключителната част от сезона, въпреки че Мерцедес вече е спечелил шампионските титли.

До края на сезона остават стартовете в Катар и Абу Даби.

Любопитното признание на Никола Цолов

Победата на Верстапен идва само дни след интервю, в което най-голямата надежда на българския автомобилен спорт Никола Цолов призна, че нидерландецът е неговият пример за подражание.

В разговор за специализираното нидерландско издание „Формуле 1 Магазин“ Българския лъв разказа, че от години внимателно изучава състезанията на Верстапен, за да разбере какво го прави толкова успешен.

„За мен той е чудесен пример за това какъв трябва да бъде един завършен пилот. Прави всичко възможно, за да печели, и винаги съм се възхищавал на този подход“, заяви Цолов.

Българинът обясни, че гледа както състезанията на Макс във Формула 1, така и по-старите му участия в младшите категории. Целта му е да открие кои качества отличават нидерландеца и да ги приложи по свой начин.

Най-любопитното признание обаче беше за личните им отношения. „Макс вече знае кой съм. Когато се видим, се поздравяваме, но все още не сме разговаряли подробно. Той е много зает“, разказа Никола.

Цолов посочи и Фернандо Алонсо сред пилотите, които са го вдъхновявали в кариерата.

През 2027 г. българският талант ще бъде тестов и резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс. Новата му роля ще му позволи да работи още по-близо до екипа на Верстапен, включително със симулатора и при изпитания на автомобили.