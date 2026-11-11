Никола Цолов на крачка от Формула 1. Нов тест може да реши бъдещето му

Никола Цолов получава нов огромен шанс да се доближи до мечтата си за титулярно място във Формула 1. Българският пилот ще участва във втория си тест с болид от най-престижната автомобилна надпревара, като днес и утре ще кара на унгарската писта „Хунгароринг“. Информацията съобщи специализираното издание RacingNews365, позовавайки се на свои източници от Ред Бул.

Тестът идва в изключително важен момент, когато ръководството на Рейсинг Булс все още не е решило кой ще бъде съотборник на Арвид Линдблад през сезон 2027.

Цолов отново зад волана на Формула 1

19-годишният българин ще участва в двудневен тест с автомобил от предходен сезон, задвижван от двигател на Хонда. Това е част от програмата TPC, която позволява на пилотите да трупат опит с по-стари болиди от Формула 1. Според информацията лошото време в района на Будапеща, където се очакват дъжд и ниски температури, няма да попречи на провеждането на изпитанията.

Цолов вече познава техниката на Рейсинг Булс. В края на август той направи първия си тест на италианската писта „Имола“ с болида VCARB 02 от 2025 година. Тогава българинът завъртя 143 обиколки и измина близо 700 километра, като получи възможност да свикне със скоростта, управлението и техническите особености на автомобилите от Формула 1.

Следващата голяма стъпка дойде на 30 октомври, когато Никола дебютира в официална сесия от световния шампионат. Той замени именно Лиам Лоусън в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико и впечатли с представянето си. Българинът завърши 12-и с време 1:19.604 минути, само на 0.126 секунди зад титулярния пилот Арвид Линдблад, който се нареди десети.

Цолов направи 29 обиколки и получи положителна оценка от ръководството на отбора. Шефът на Рейсинг Булс Алън Пърмейн обясни, че задачата на младия пилот е била не просто да покаже скорост, но и да даде полезна техническа информация на инженерите за поведението на автомобила.

Голямата битка с Лиам Лоусън

Новият тест идва на фона на засилващата се конкуренция за свободното място в Рейсинг Булс през 2027 година. Според RacingNews365 основният избор пред ръководството на Ред Бул е между Никола Цолов и новозеландеца Лиам Лоусън. Въпреки появилите се информации, че Лоусън може да запази позицията си, източници на изданието посочват, че окончателно решение все още няма.

Лоусън и Линдблад се представят силно през настоящия сезон и са близо до осигуряването на пето място за Рейсинг Булс при конструкторите. Това би било най-доброто класиране в историята на отбора. От друга страна, Цолов продължава да демонстрира бързо развитие и вече е сред най-сериозните кандидати за преминаване от Формула 2 към Формула 1.

Българският пилот води битка и за шампионската титла във Формула 2. Два кръга преди края на сезона, в Катар и Абу Даби, той заема второто място в генералното класиране, само на 7 точки зад лидера Рафаел Камара. До момента Цолов има шест победи и девет подиума през сезона.

Според RacingNews365 Ред Бул има план за развитието на българина дори ако той не получи титулярно място през 2027 година. В такъв случай се обсъжда възможността Цолов да стане трети пилот на Рейсинг Булс, което би му осигурило по-чести участия в свободни тренировки и допълнителни тестове с болиди от Формула 1.