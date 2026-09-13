Никога не шофирайте на тези песни! Крият голяма опасност
Проучването разкрива, че динамичната музика може да насърчи рисково шофиране
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Проучването разкрива, че динамичната музика може да насърчи рисково шофиране
Въпреки рисковете не е класифициран като наркотично вещество и не се улавя от полевите тестове
Водещият призна, че телефонът зад волана е нарушение, но отрече да е карал безразсъдно с дъщеря си
Жена едва не била блъсната пред очите му
Нощни проверки хванаха водачи с до 2,07 промила алкохол
Златното правило за безопасно шофиране е двете секунди
Случаят разтърси полицията по време на проверка в Сливенско
Индустриалните лобита натискат Брюксел
Бившата водеща на bTV изненада последователите си
Изборът е широк и полезен
При ареста се разбрало, че той току-що е употребил наркотик
Проектът е за новата магистрала от Прага до Линц в Австрия
Полицаите от Нови пазар задържаха призори 14-годишно момче
Поредна трагедия на пътя отново отваря темата за безконтролното управление
По предложение на Министерството на правосъдието
Има данни, че Дебора се е държала агресивно с полицейските служители
Той каза, че колата му харесва, наричайки я „фантастична“
Ще може да се зарежда от домашното захранване за 4 часа
Питър Хенди сам пое отговорност за нарушение зад волана
Наказанието е наложено след споразумение между обвиняемата и прокуратурата