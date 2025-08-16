Бащата на Сияна разтърси България с ново откровение за катастрофите

В ранните часове на петъчната нощ 21-годишен водач се заби със спортна кола в автобус на градския транспорт в София. Оказа се, че автомобилът дори не е бил негов.

При тежкия сблъсък загина 65-годишен мъж, а няколко души бяха ранени. Случаят породи нова вълна от въпроси за пътното хулиганство и системните пропуски в контрола върху шофьорите.

Потърсени за коментар, психологът Росен Йорданов и Николай Попов - бащата на загиналата при катастрофа Сияна, очертаха проблемите, които стоят далеч отвъд конкретния инцидент.

„За да имаме такъв водач, който може да си позволи да кара със 170 км/ч в населено място, да натрупа 6 глоби за 2 седмици, това значи, че първо е невъзпитан, второ, за мен е необразован.

Такива хора ражда системата, която от години се съсредоточава в какво ли не,

но не и в правилното възпитани на водачите, в правилната квалификация“, каза Попов.

Той е категоричен, че проблемът няма да се реши само със законодателни промени. „Какви законодателни промени, какво може да спре такъв човек, като той дори не може да прочете закона, нито го познава“, добави той и направи паралел с личната си трагедия, при която загина дъщеря му.

„Това, да управляваш автомобил в населено място с такава скорост, е същото като да управляваш камион в пороен дъжд с 83 км/ч“, посочи Попов.

Той акцентира и върху корените на проблема: „Липсата на средно образование, купени книжки и липсата на контрол формират такива шофьори. В чужбина българите се държат по-различно – спазват правилата. Проблемът не е само в личността, а и в средата, която излъчва възможност за нарушаване на закона.“

Психологът Росен Йорданов също очерта контекста, в който израстват подобни водачи.

„Шест фиша за само две седмици с шофьорска книжка. Какво формира един такъв шофьор?

Формира го семейството му и обществото“, подчерта той. Според него ключов елемент е влиянието на средата: „Важно е да се отбележи, че когато човек бъде поставен в среда, която излъчва потенциал за контрол и дисциплина, той започва да се съобразява. Липсата на такива социални и институционални контролни механизми води до рисково поведение.“

Йорданов обърна внимание и на културните нагласи, които често се проявяват при българите зад волана: „В България хората често проявяват леко провинциален подход – веднага започват да нарушават правилата. В чужбина същите хора са по-въздържани, защото средата налага спазването на закона.“

