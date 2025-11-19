Биляна Гавазова направи неочаквано признание

Бившата водеща на bTV Биляна Гавазова изненада последователите си с необичайно признание. Журналистката разкри, че дълго време я е било страх да шофира извън града.

Взех книжка чак на 30. Страхът сковаваше ръцете ми всеки път, когато трябваше да се явявам на кормуване. Получавах мускулна треска от стискане на волана.

Травмата не идва само от несигурността зад волана. Малко преди да започне да кара активно, Гавазова преживяла и катастрофа – събитие, което допълнително засилило страха ѝ.

Отказвах се на няколко пъти. Дълго време не исках да возя дори детето си.

Промяната обаче дошла едва преди няколко месеца.

Петък вечер из българските пътища – руска рулетка! Не е само до инфраструктура и до държавна политика, до манталитет е… и до акъл. Някой те чака, не разбра ли? И нас с детето също.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com