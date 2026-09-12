Биляна Гавазова направи неочаквано признание
Бившата водеща на bTV изненада последователите си
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Бившата водеща на bTV изненада последователите си
Разказа за чудно място
Бившата водеща разказа за сватбата си
Кои колеги я уважиха
Близо 35 млн. кофички кисело мляко са реализирани в хипермаркетите на Kaufland през последната година
Новите колбаси се произвеждат по класически немски и австрийски рецепти
Какво предизвика това
Тя отново застава пред камерата, но не по телевизията
Гавазова се е отказала от идеята да се връща на малкия екран, поне засега
Тя се е отказала от идеята да се връща на малкия екран
Бившата тв водеща стартира проучване
Бившата тв водеща зарадва феновете си с новини
Разкри с какво ще се занимава сега
Упорити слухове се въртят за бившата водеща на bTV
Водещата публикува видеоклип и множество снимки
Коментарите валят един през друг
Твърди се, че двамата са в обтегнати отношения
Зрителите са изключително подготвени, знаещи и много любопитни хора, сподели водещата
Преди да срещне мъжа си, новинарката се оказва с разбито сърце
Говори се, че тя ще получава повече от екранния си партньор Йочев