Пияни шофьори под прицел! Серия арести във Велико Търново

Четирима мъже са задържани за управление на автомобили след употреба на алкохол във Велико Търново и павликенското село Патреш в рамките на няколко часа. При проверките са отчетени стойности до 2,07 промила, а в част от случаите водачите са отказали кръвни проби. Срещу нарушителите са образувани бързи производства и преписки. Акциите са част от засилен контрол около великденските празници.

Първият случай е от снощи около 23:30 ч. във Велико Търново, където е спрян автомобил, управляван от 21-годишен мъж от село Балван. Дрегерът е отчел 2,05 промила алкохол. Водачът е отказал кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа, като е започнато бързо производство.

Само няколко часа по-късно, около 02:30 ч. в неделя, отново в града е проверен 54-годишен мъж от село Кулата. При теста са отчетени 1,68 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ, задържан е за срок до 24 часа и по случая е образувана преписка.

Около 05:00 ч. е установен трети случай, при който 32-годишен жител на Велико Търново е шофирал със 2,07 промила алкохол. Мъжът е дал кръвна проба, след което е задържан за срок до 24 часа. Образувана е преписка.

Четвъртият случай е от същия ден около 21:00 ч. в село Патреш, където е спрян автомобил, управляван от чужд гражданин. Пробата е показала 1,22 промила, като водачът е отказал кръвна проба. Той също е задържан за срок до 24 часа, а по случая е започнато бързо производство.

От Областната дирекция на МВР във Велико Търново посочват, че мерките са част от действия за гарантиране на безопасността и спокойствието на гражданите, както и за ограничаване на пътнотранспортните произшествия и нарушенията на Закона за движение по пътищата.

