Пиян шофьор с близо 3 промила хвърли в риск Варна посред нощ

Водач с близо 3 промила алкохол в кръвта беше задържан във Варна, след като навлязъл в насрещното движение в ранните часове след изборния ден. Нарушението е засечено около 3:00 часа при рутинен обход на полицейски екип.

Ситуацията се развива внезапно и налага незабавна намеса на органите на реда. Последвалата проверка показва изключително висока концентрация на алкохол.

„На 20 април около 3 часа сутринта, при рутинен обход в района си, полицейски автомобил се е движил зад лек автомобил, който по никакъв начин с поведението си не е показвал, че трябва да бъде спрян, но при движението си по улица „Александър Дякович“ от булевард „Христо Ботев“ към жп гара, внезапно прави ляв завой по улица „Русе“ и навлиза след забранителен знак, който му забранява да навлезе в улицата. Това накара нашите служители да предприемат действие по спиране и проверка на автомобила. Използват специален режим на движение“, обясни пред БНТ Иван Жечев, началник група "Патрулнопостова дейност" в ОДМВР-Варна.

Водачът не се опитал да избяга и спрял веднага. Още при първия контакт полицаите усетили силна миризма на алкохол и взели решение да извършат тест.

„Тогава взимат решение да извършат проверка с алкотест дрегер, който е отчел 2 промила и 81“, допълни Жечев.

Последвалата кръвна проба потвърдила висока концентрация - 2 промила и 61.

Въпреки това, по данни на полицията, мъжът не е изглеждал неадекватен. Той е говорил нормално, давал е смислени отговори и е изпълнявал всички разпореждания, оказвайки съдействие на служителите.

Самият водач обяснил, че е пил малко. Според органите на реда това е първо подобно нарушение за него - той има шофьорска книжка от 25 години и не е системен нарушител.

Случаят остава тежък, тъй като при такива стойности законът предвижда сериозни наказания - лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.

