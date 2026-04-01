Абсолютен рекорд! Зад волана с 4,46 промила алкохол

37-годишен мъж от Бургаско беше арестуван след като е установено, че управлява автомобил с изключително висока концентрация на алкохол - 4,46 промила. Случаят е от 30 март около 19,30 часа и се разглежда като един от най-фрапиращите подобни инциденти.

По данни на Нова телевизия това е изключително рядко срещано ниво на алкохол при водач зад волана. Мъжът е бил в тежко неадекватно състояние и е представлявал сериозна опасност за движението.

Сигналът е подаден до полицията за човек в неадекватно състояние, който се качва в автомобил в района на комплекс "Меден рудник". На място незабавно е изпратен автопатрул от служители на 4-то РПУ-Бургас.

Полицаите засекли автомобила на бул. "Александър Георгиев Коджакафалията", като той извършвал неправилни маневри. Водачът се е движел назад по бус лента, опитвайки се да достигне до паркинг на близки кооперации.

При проверката служителите установили, че мъжът мирише силно на алкохол и е в неадекватно състояние. Тестът с дрегер отчел 4,46 промила алкохол в издишания въздух.

Мъжът е отказал да даде кръв за химичен анализ и е задържан за срок до 24 часа. По случая се води разследване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com