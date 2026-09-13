Абсолютен рекорд! Зад волана с 4,46 промила алкохол
Полицията спря 37-годишен мъж в Бургас, отказал кръвна проба след проверка
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Полицията спря 37-годишен мъж в Бургас, отказал кръвна проба след проверка
Над 1.2 промила в кръвта
Полицаите констатирали, че водачът се държал видимо неадекватно
Ето какво се случви в Бургас
Задържан е за 24 часа
Предизвикал е катастрофа
Тенчо Тенев с подробности
На място е пристигнал екип на полицията
Униформеният му взел ключовете
Софиянецът отказал да даде кръвна проба и урина за химичен анализ
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Перник. Перничанин се натряска до козирката след парламентарния вот и разби рекордите за пиян шофьор. 53-годишният Румен бил засечен от полицейски пат...