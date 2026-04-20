Дете в критично състояние след тежка катастрофа край Хасково

Тежка катастрофа на пътя между селата Узунджово и Александрово в Хасковско остави 4-годишно дете в критично състояние. Инцидентът е станал в неделя следобед, като в автомобила са пътували трима души. Колата е излязла от пътя и се е преобърнала в канавка. По случая е започнало разследване.

Автомобилът е бил управляван от 58-годишен мъж от село Каснаково, който е загубил контрол над превозното средство. Той е излязъл вдясно по посока на движението и е катастрофирал, след което колата се е преобърнала.

Най-тежко пострадало е момче на четири години, което е транспортирано в болница в Пловдив и е с опасност за живота. Другото дете - на пет години, както и 37-годишна жена, са настанени за лечение в Хасково без опасност за живота.

Пробата за алкохол на водача е показала 0,79 промила. По случая е образувано досъдебно производство.

Регионът вече е бил сцена на тежки пътни инциденти. На 23 февруари при катастрофа на автомагистрала „Марица“ загина 25-годишен мъж, а други двама души бяха тежко ранени.

