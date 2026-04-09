Рекордно пияна зад волана! 30-годишна жена с 3,65 промила

Жена на 30 години е заловена да шофира с изключително висока концентрация на алкохол - 3,65 промила, при полицейска операция в Шивачево, община Твърдица. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Нарушението е установено по време на засилен контрол по пътната безопасност. По случая вече е образувано бързо производство.

Проверката е извършена между 14:00 и 16:00 часа вчера от екипи на „Пътна полиция“ и Районното управление в Твърдица. В рамките на операцията са проверени 46 превозни средства и 61 души.

По време на акцията е спрян лек автомобил „Пежо 306“, управляван от жената от Шивачево. При проверката с техническо средство е отчетена концентрация над 1,2 промила, като уредът е показал 3,65 промила алкохол.

На водачката е издаден талон за медицинско изследване, а срещу нея е започнато бързо производство.

От полицията съобщават, че проверките ще продължат и през празничните дни. Предвижда се специализирана операция с фокус върху шофирането след употреба на алкохол и наркотици, неправоспособност и превишена скорост. Контрол ще има както по основните пътни артерии, така и в малките населени места.

