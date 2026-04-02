Абсолютен рекорд! Полицията с нови детайли за шофьора с 5,95 промила

Полицията в Дупница разкри шокиращи подробности около задържането на 39-годишен мъж, седнал зад волана с рекордните 5,95 промила алкохол и положителна проба за кокаин. Случаят се разиграва на автомагистрала „Струма“, където водачът първо предизвикал катастрофа, а след това избягал от мястото.

Мъжът е бил заловен на около 5 километра от мястото на пътнотранспортното произшествие. По данни на полицията той е бил в крайно тежко състояние. „Бил е във видимо нетрезво състояние, абсолютно неадекватен, трудно се е разговаряло с него“, заяви Даниел Тонев от районното управление в Дупница.

Полевият тест е отчел 5,95 промила алкохол - стойност, определяна от полицията като „абсолютен рекорд“. Пробата за наркотици също е била положителна за кокаин. Впоследствие мъжът е отказал да даде кръв за лабораторно изследване.

Задържан е първоначално за 24 часа, а по-късно му е наложена мярка „задържане под стража“ за 72 часа.

Санкциите за извършените нарушения са тежки. За катастрофата глобата е 200 лева и отнемане на 13 контролни точки. За напускане на мястото на инцидента се предвиждат до 3 месеца лишаване от свобода и допълнителна глоба.

Най-сериозните наказания обаче са свързани с употребата на алкохол и наркотици. Законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 3 години, глоба между 1000 и 5000 лева и отнемане на книжката по преценка на съда.

Справка в МВР показва, че водачът е добре познат на органите на реда. От 2004 г. насам той е санкциониран 21 пъти за различни нарушения. Шофьорската му книжка е била отнемана четири пъти за управление в нетрезво състояние или отказ за проверка - за срокове от 2 месеца до 2 години.

Случаят се разглежда като един от най-фрапиращите примери за шофиране в тежко нетрезво състояние в България през последните години.

