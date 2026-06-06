В Тича: Хората пробиват дупки в стените, за да изкарат тинята и водата навън

Безсънна нощ са прекарали жителите на село Тича. Обилните валежи последните дни предизвикаха наводнения и материални щети. Много от хората прекараха нощта при близки и приятели. Те казват, че почти всички дрехи и мебели са за изхвърляне, предава bTV.

„Изкарахме нощта притеснени. Бяхме при близки. В момента, в който съседите ми казаха, че водата идва, аз бях с чантата си и с Библията. Докато отида до гардероба да си взема паспорта, документите и най-елементарните неща, водата вече беше влязла. За минута дойде“, разказа Снежана.

Тя сподели, че зет ѝ и нейна позната са я извадили. „Влязоха направо във водата".

По думите ѝ военните не са се спрели от сутринта до вечерта. „Седнаха само да обядват за 5 минути. Изчистиха целия двор“.

Хората в селото са пробили дупки в стените, за да изкарат тинята навън. "Взела съм само това, което мога да запазя. Всичко друго изхвърлям. Всичко, което е на земята, ще го изхвърля“, разказа Катя. Жителите на село Тича са изключително благодарни на военните, които и днес ще дойдат, на горските, на доброволците от близките села, както и на пожарникарите. Почистването продължава.

Село Тича остава в бедствено положение. Все още няма електричество.

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