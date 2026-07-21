Извънредно решение за Лукойл! Всичко се променя

Конституционният съд (КС) единодушно отмени законовите промени, чрез които държавата пое контрол чрез особен търговски управител над местната собственост на "Лукойл".

Промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход бяха приети скоростно от мнозинството в предишния парламент. Като президент Румен Радев им наложи вето, което беше преодоляно, а в КС ги пратиха депутатите от "Възраждане", "Величие" и МЕЧ.

Първият особен управител беше бившият шеф на НАП Румен Спецов, а към момента тази функция изпълнява Евгени Симеонов.

С промените беше отнето оперативното управление на "Лукойл" от собствениците му и бяха ограничени правата на акционерите. Назначаването на особен управител, както и някои негови действия бяха изключени от съдебен контрол. А на него беше възложено да упражнява в пълен обем правото на глас на акционерите и да прави промени в органите на управление и му беше дадена възможност да извършва разпоредителни сделки с капитала при специален ред, припомня "Лекс".

"Така установените ограничения навлизат сериозно в същността на правото на собственост и в същността на свободната стопанска инициатива. Те не само временно ограничават правото на оперативно управление на лицата по чл. 27а, ал. 3 от закона, по отношение на които е назначен особен търговски управител, но и допускат извършване на разпоредителни сделки с акции или дялове в капитала, разпореждане или отчуждаване на имущество, или поемане на финансови задължения извън рамките на обикновеното управление и обичайната търговска дейност", заявява днес КС.