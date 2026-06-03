Политика

Спецов проговори след извънредния ход на Радев

МС ще разгледа решение за смяната му като особен управител на „Лукойл“

Спецов проговори след извънредния ход на Радев
Снимка: БГНЕС
03 юни 26 | 12:12
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Агенция Стандарт

„Не съм уведомен за тези решения и продължавам да изпълнявам задълженията, за които съм назначен.“ Това каза пред bTV Румен Спецов, след като Румен Радев обяви, че МС ще разгледа решение за смяната му като особен управител на „Лукойл“.

Румен Спецов беше назначен на поста особен управител на 14 ноември 2025 г. в правителството на Росен Желязков. Решение тогава бе прието неприсъствено.

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов предложи нова кандидатура за особен управител на „Лукойл“ по време на заседанието на МС.

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Автор Агенция Стандарт

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