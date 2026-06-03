Спецов проговори след извънредния ход на Радев

„Не съм уведомен за тези решения и продължавам да изпълнявам задълженията, за които съм назначен.“ Това каза пред bTV Румен Спецов, след като Румен Радев обяви, че МС ще разгледа решение за смяната му като особен управител на „Лукойл“.

Румен Спецов беше назначен на поста особен управител на 14 ноември 2025 г. в правителството на Росен Желязков. Решение тогава бе прието неприсъствено.

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов предложи нова кандидатура за особен управител на „Лукойл“ по време на заседанието на МС.

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