Гърция затяга мерките. ДО 4000 евро глоби

Гърция затяга драстично мерките срещу шофьорите, които използват мобилен телефон зад волана. Новият Закон за движение по пътищата въвежда сериозни глоби, дългогодишна забрана за шофиране, а при тежки катастрофи – и ефективни наказания „лишаване от свобода“.

Навикът да се хвърля „само един бърз поглед“ към телефона вече може да струва на водачите хиляди евро и години без шофьорска книжка. Според новите правила санкциите нарастват значително при повторни нарушения, а когато използването на телефона стане причина за катастрофа, наказанията стават още по-сурови.

Досега използването на мобилен телефон по време на шофиране се е наказвало основно с временно отнемане на книжката. Новият закон въвежда ясна стълба от глоби и забрани за шофиране.

Без катастрофа

При първо нарушение водачът ще бъде глобен с 350 евро и ще остане без право да шофира за един месец.

При второ нарушение санкцията скача на 1000 евро, а книжката се отнема за шест месеца.

Третото нарушение вече носи 2000 евро глоба и една година без книжка.

Ако телефонът причини катастрофа

Санкциите стават още по-тежки, когато използването на телефона доведе до пътнотранспортно произшествие.

При първо нарушение наказанието е 350 евро глоба и един месец без книжка.

При второ нарушение глобата достига 2000 евро, а забраната за шофиране е цели четири години.

При трето нарушение водачът ще трябва да плати 4000 евро и може да остане без книжка за осем години.

Най-сериозните наказания са предвидени, когато катастрофата доведе до тежки последици. При причиняване на тежка телесна повреда наказанието може да достигне 10 години затвор. Ако инцидентът е фатален, лишаването от свобода може да бъде до 20 години. При смърт на много хора законът предвижда и доживотен затвор.

Властите обосновават промените с необходимостта от намаляване на жертвите по гръцките пътища. Целта е да бъде разбито и усещането, че краткото използване на телефона зад волана е безобидно.

Според данни, цитирани във връзка с новите правила, държането на мобилен телефон в ръка забавя реакцията на водача с около половин секунда. При скорост от 110 км/ч това може да означава приблизително 14 метра допълнителен път, изминат преди започване на спирането.

Новите правила превръщат телефона зад волана в едно от нарушенията, за които гръцките власти предвиждат най-сериозни последици.