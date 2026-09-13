Оставяте зарядното в контакта? Пет причини да спрете още днес
Риск от прегряване, излишен разход на ток и по-бързо износване са сред проблемите, за които предупреждават експерти
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Риск от прегряване, излишен разход на ток и по-бързо износване са сред проблемите, за които предупреждават експерти
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