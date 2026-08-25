Легендарен телефон се завърна с уникална батерия

Легендарната марка Nokia, вече собственост на HMD Global, представи новия телефон Nokia 300 Charge. Ключовата му характеристика е необичайно вместимата батерия за такова устройство, според GSMArena.

Батерията с капацитет 3700 mAh е повече от два пъти по-голяма от тази на много съвременни телефони и е сравнима с батерията на iPhone 17. Производителят твърди, че осигурява до 37 часа време за разговори и повече от 40 дни в режим на готовност.

Nokia 300 Charge също споделя своята мощност: чрез USB-C, той зарежда други устройства с мощност до 10 W. Специален бутон "Out" на корпуса позволява обратно зареждане, превръщайки телефона в преносима батерия. Самият телефон също се зарежда с мощност 10 W.

Друга уникална характеристика е мощното вградено фенерче, разположено в горния ръб на корпуса. HMD твърди, че е четири пъти по-ярък от Nokia 105 и два пъти по-ярък от iPhone 17 Pro. Това е самостоятелен фенер, а не светкавица на камерата, въпреки че телефонът има камера с резолюция само 320 x 240 пиксела.

Самото устройство е изключително просто. Разполага с 2,4-инчов LCD дисплей с резолюция 320 x 240 пиксела и работи с процесор S30+, базиран на чипа Unisoc SC6531E. RAM и вътрешната памет са само 4 мегабайта, така че не бива да очаквате възможностите на модерен смартфон. Има обаче слот за microSD карти с памет до 32 GB, както и стандартен 3,5 мм жак за слушалки.

Nokia 300 Charge се отличава с ъглов корпус с текстурирани страни и се предлага в три цвята. Устройството вече се продава на някои пазари за 35 долара (приблизително 30,03 евро).

През октомври 2025 г. Nokia пусна на пазара това, което нарича първия в света хибриден телефон. Устройството съчетава част от функционалността на смартфон с удобството на класически телефон с много функции.

Според анализатори, до края на 2026 г. много марки или ще напуснат пазара, или ще бъдат принудени да намалят производството на определени продуктови линии поради ограничения в паметта. Например, някога популярните производители ASUS и Meizu вече официално обявиха излизането си от пазара на смартфони.