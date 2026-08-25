Хладилен гигант позлати наш град, изстреля го при европейските лидери

Индустриална зона „Раковски“ е емблема за индустриален терен, който променя не само местната, но и националната икономика. Тук, в сърцето на Тракия икономическа зона, се случва най-яркият пример за привличане на световни корпорации и нов модел на регионално развитие.

Когато хладилният гигант Liebherr избра зоната за свой стратегически европейски център, това беше повратен момент. Заводът не просто донесе инвестиции - той донесе култура, стандарти, инженерна дисциплина. Днес предприятието е един от най-големите работодатели в региона, с хиляди служители, модерни роботизирани линии и постоянни разширения, които превръщат зоната в индустриален град.

Стратегическите инвеститори - гръбнакът на новата индустриална карта

"Раковски“ е екосистема от глобални компании, които променят икономическия профил на Южна България. До Liebherr се нареждат имена като Mondi, световен лидер в опаковките и хартията, Brunata, която развива енергийни системи и измервателни технологии, Schaeffler, ключов играч в автомобилната индустрия и електромобилните компоненти, BHTC, производител на автомобилна електроника и панели, William Hughes, Intersnack, Kauflанд Logistics, ABB и десетки други.

Това са компании, които не просто строят фабрики - те пренасят цели вериги на стойността, от производство до логистика, от инженеринг до R&D. Зоната се превръща в индустриален организъм, който расте, разширява се и задава стандарти.

Инфраструктурата - индустриален гръбнак, който не скърца

Зоната се простира върху над 3200 декара, но истинската й сила е в инфраструктурата. Пътищата са проектирани за тежък трафик, газификацията е пълна, електропреносната мрежа е модерна, водоснабдяването и канализацията са индустриални. Оптичните връзки позволяват дигитализация на производството, а логистичните коридори свързват зоната с автомагистрала "Тракия", Пловдив, летището и железопътните линии.

Това е инфраструктура, която не просто обслужва индустрията - тя я ускорява.

Градовете, които се променят. Новата индустриална география

Най-осезаемо трансформацията се вижда в Раковски. Градът вече не е периферия - той е индустриален център. Появиха се нови квартали, модерни жилищни комплекси, обновени улици, нови училища и детски градини.

Брезово преживява своя икономически ренесанс. Малката община се превърна в партньор на големите инвеститори, а доходите и заетостта растат с темпове, които преди десетилетие изглеждаха немислими.

Пловдив - индустриалната столица на България, получава допълнителен импулс. Зона "Раковски" е част от големия индустриален пояс около града, който включва зоните "Марица", "Куклен" и Тракия икономическа зона около Пловдив. Заедно те формират най-голямата икономическа агломерация в страната.

Новите проекти – автоматизация, зелена енергия, логистични хъбове

Зоната се развива с темпо, което напомня на индустриалните райони в Централна Европа. Появяват се нови логистични центрове, които обслужват не само България, но и целия регион. Фотоволтаични паркове захранват част от производствата, а компаниите инвестират в енергийна ефективност, рециклиране и устойчиви материали. Роботизацията навлиза в почти всички големи предприятия - от монтажни линии до складови системи. Партньорствата с училища и университети създават нови професии: мехатроника, индустриална автоматизация, логистичен инженеринг, управление на производствени процеси.

Заплатите - индустрията вдигна летвата и промени пазара на труда

С въвеждането на еврото картината стана още по-ясна. Заплатите в зоната са сред най-високите в производствения сектор в България. Средните възнаграждения в големите предприятия са над 2000 евро. Инженерните и техническите позиции достигат 2300 евро. В отдели като автоматизация, поддръжка, електроника и R&D заплатите надхвърлят 2500 евро, а най-големите експерти взимат възнаграждения над 3000 евро.

Това не е просто индустрия, която търси работници. Това е индустрия, която изгражда специалисти и променя стандарта на живот в целия регион.

Икономиката на региона - от периферия към европейски лидер

Пловдивско вече е най-бързо развиващият се икономически регион в България. Индустриалната зона "Раковски" е един от основните двигатели на този подем. Тя създава работни места, привлича инвестиции, повишава доходите, модернизира инфраструктурата и променя социалната карта на региона.

Тук България показва най-доброто от себе си - дисциплина, инженерна култура, модерно производство, стабилни инвеститори и устойчив растеж. Затова зоната не е просто индустриален парк. Тя е символ на новата българска икономика – икономика, която вече стои рамо до рамо с европейските лидери.