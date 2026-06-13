Милиони от Азия потичат край Пловдив. Изграждат и ново предприятие
Над 19 млн. лева са вложени в новооткрит завод за алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия
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Над 19 млн. лева са вложени в новооткрит завод за алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия
Фокусът ще бъде върху асемблиране на продукти за пазарите от авиационната и транспортната индустрия
Намира се в Тракия икономическа зона
"ЗиЕс Юръп" получи отличие за инвеститор на годината
Инвестиции от Япoния, Kитaй, Гepмaния и Бългapия влизат в Тракия икономическа зона
Ще произвежда опаковки от велпапе
Трябват ни инженери, обяви Томислав Дончев
Инвестицията е в размер на 60 млн. лв.
Министър Росен Карадимов разкри подробности за рекордната инвестиция
Очаква се предприятието да разкрие между 150 и 200 работни места
Заводите в ТИЗ продължават да имат нужда от служители
250 милиона евро инвестиции само за година
Schneider Electric внедрява последен клас софтуерни технологии
Намира се в Тракия икономическа зона - първата въглеродно неутрална индустриална зона в Европа
Общината и ТИЗ подписаха меморандум за сътрудничество и ще привличат инвеститори