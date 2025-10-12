Безопасно ли е да оставяте телефона си да се зарежда през нощта?

Безопасно ли е да оставяте телефона си да се зарежда цяла нощ, без да се страхувате от увреждане на батерията? Този въпрос все още е спорен, като някои твърдят, че зареждането през нощта разрушава батерията, докато други го правят от години без никакви проблеми.

Както разкриват експерти на „Ню Йорк Таймс“, нищо сериозно няма да се случи, но

само ако използвате оригинално или сертифицирано зарядно устройство

и ако планирате да смените смартфона си през следващите няколко години.

Съвременните смартфони са проектирани да предпазват батерията от прегряване и презареждане. Вградените контролери следят температурата, тока и напрежението. Когато зарядът достигне 100%, захранването се изключва автоматично, а ако нивото падне под 95%, процесът се възобновява на кратки цикли.

Apple твърди, че можете спокойно да оставите вашия iPhone да се зарежда цяла нощ,

а устройството управлява захранването си автоматично.

Samsung нарича това „плаващо зареждане“ и уверява, че батерията не страда,

дори ако захранващият кабел е постоянно свързан.

Да, бързото зареждане наистина повишава леко температурата, но не достига критични нива. Експертите добавят, че реалната полза от ръчното изключване на зарядното устройство до 100% е минимална.

Много по-опасно е зареждането при прегряване.

Например при температури над 35 градуса по Целзий капацитетът на батерията наистина може да намалее.

Фалшивите адаптери обаче са съвсем различна история. Проучване на британската организация Electrical Safety First установи, че 98% от евтините зарядни устройства не са преминали основни тестове. Често им липсват защитни компоненти и изолация, което може да причини скокове на напрежението от 5 до 240 волта, което е достатъчно, за да изгори смартфон или да предизвика късо съединение.

Следователно оставянето на телефона ви да се зарежда за една нощ е приемливо, но само с оригиналния адаптер и при нормални условия. Основното е да избягвате да го поставяте под възглавницата си и да избягвате използването на съмнителни захранвания, които могат да бъдат много по-скъпи, отколкото си мислите.

